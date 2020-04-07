Чоловік поплатився за те, що не одягнув медичну маску і без причини напав на медиків
Про це пише британське видання Independent.
Повідомляється, що моторошна НП сталася на Філіппінах, де також вирує епідемія китайського вірусу.
На одному з місцевих КПП 63-річний пенсіонер, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, накинувся на медиків.
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Спочатку чоловік отримав зауваження від медиків, які вимагали від нього одягнути захисну маску. Однак прохання лікарів викликали тільки агресію з боку місцевого пенсіонера, і він напав на медпрацівників і співробітників поліції з косою.
"Підозрюваний був попереджений медичним працівником... за те, що він не носив маску. Але підозрюваний розлютився, вимовляючи провокаційні слова, і врешті-решт напав на персонал з допомогою коси", - підкреслили в прес-службі поліції.
Правоохоронці були вимушені застосувати вогнепальну зброю. Як підсумок, 63-річний пенсіонер був застрелений прямо на КПП. Варто відзначити, що це перший випадок на Філіппінах, коли силовики стріляли у мирного жителя за порушення правил карантину.
Варто відзначити, що станом на 6 квітня, в Україні зафіксовано 68 нових випадків зараження вірусом. Всього лабораторно підтверджено 1319 випадків.
Найжахливіша ситуація в Києві, Чернівецькій та Тернопільській областях. Крім цього, від небезпечного вірусу померли 38 осіб.
Також з 6 квітня набули чинності нові правила карантину. Тепер українцям доведеться завжди носити з собою документи, а за відсутність маски/респіратора в громадському місці потрібно заплатити штраф від 17 тисяч гривень.
В уряді також уточнили, що церкви на період карантину не закриваються, але масові та релігійні заходи заборонені.
Дотримання заходів карантину в публічних місцях буде здійснювати МВС і Нацгвардія. Також у роз'ясненнях підкреслили, що ходити по вулиці разом можуть не більше двох осіб. Виняток становлять випадки супроводу дітей незалежно від їх кількості. Українці у віці 60 років і старше поки повинні сидіти вдома.
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