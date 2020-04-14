Росія організувала в Україні осередок своїх розвідників, щоб захопити країну

Докладно розповів учасник війни, ізраїльський волонтер і інструктор підрозділів Національної гвардії, Цві Аріелі, передає «Апостроф».

Наголошується, що все відбувалося на початку 2014 року в Гостомелі Київської області.

«Один знайомий забудовник у квітні 2014 року через мого друга дав знати, що щось дивне відбувається в Гостомелі. Там була група з 10-ти здорових мужиків спортивного виду, які не працювали і постійно знаходилися в будинку. Ми опитали бабусь навколо (а це найкращий засіб розвідки - бабуся все бачить, все знає, з ними треба дружити), і я зрозумів, що це небезпечно. Я зв'язав Гостомель, Ани, єдину вантажну платформу…», - розповів Цві Аріелі.

За його словами, Росія готувалася використовувати це місце при захопленні України.

«Взагалі, коли країна на якусь іншу країну нападає, вона створює якісь плани, як все швидко захопити. Там, безумовно, була б вся вивантаження, і туди б летіли військові літаки РФ. Не в "Бориспіль", не в "Жуляни"», - розповів військовий.

Він упевнений, що підозрілі особи були не ким іншим, як співробітниками Головного розвідувального управління Росії.

«Зайшли туди, поклали обличчям на підлогу, нічого не знайшли, що, в принципі, природно - адже ГРУ, вони не настільки… щоб у домі зберігати зброю. Змушені були відпустити всіх. Вони сказали, що це реабілітаційний центр для наркоманів - десять "наркоманів" молодих, здорових там "лікувалося". І відразу ж після цього вони покинули це місце», - розповів Цві Аріелі.

Зазначимо, інструктор Нацгвардії вже не единожді вісказівал думка про те, що ескалація конфлікту (повномасштабний наступ рРоссии) у будь-якому випадку буде.

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