Країні-агресору плювати на долю бойовиків, які воюють проти сил ООС на Донбасі

Про це пише Politeka.net.

Зокрема, на окупованому російськими військами Донбасі засікли могилу одного з терористів, на яку ніхто не приходить.

Фото в своєму Telegram-каналі опублікував офіцер української армії Анатолій Штефан з позивним "Штірліц".

В соцмережах колаборанти написали, що бойовик з Російської Федерації Романов Володимир Юрійович 1990 року народження похований у 2016 році.

Його могила розташована на цвинтарі в Петровському районі біля селища Шахти "Трудовська", але на неї ніхто не приходить з дня поховання.

"Батьківщина кине тебе синку! Причому - завжди! Запам'ятай і біжи додому з української землі!", - жорстко підписав офіцер ЗСУ фото "останнього притулку" російського бойовика, який приїхав вбивати українців на Донбас.

Раніше ми розповідали про те, що Україна знову несе втрати в зоні ООС. Зокрема, 12 квітня в результаті ворожого обстрілу загинув офіцер 93-ї омбр Леонід Скакуненко.

Леонід Скакуненко був родом з села Лиховка П'ятихатського району, а на фронт він потрапив ще в 2014 році, коли його мобілізували до складу Національної гвардії. Через деякий час боєць підписав контракт з 93 омбр.

Варто відзначити, що на мирній території у Леоніда залишилися дружина, син і сестра.

Що ж до загальних втрат, то з початку 2020 року на Донбасі загинули 45 захисників України, серед яких була жінка-медик.

Останній раз країна понесла втрати 12 квітня – у велике християнське свято Вербну неділю російські найманці вбили солдата 93-ї бригади "Холодний Яр" Леоніда Скакуненка.

У штабі Об'єднаних сил постійно заявляють, що незважаючи на режим припинення вогню, окупанти сотні разів відкривав вогонь, застосовуючи заборонену Мінськими домовленостями озброєння.

Нагадаємо, у мережу злили кадри нового потужного озброєння розвідки ЗСУ.

Як повідомляла Politeka, кадри вогневого удару ракети "Нептун" злили в мережу, українці тріумфують.

Також Politeka писала, що Україна втратила свого захисника, залишилися дружина і син: "Пішов за одним".