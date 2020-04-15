Російський письменник Захар Прилепін, який воював за терористичну "ДНР", вважає, що переважна більшість жителів Донбасу не хоче жити в Україні
Таку заяву він зробив в інтерв'ю виданню Собеседник.
Відомий пропагандист зазначив, що підтримує війну на Донбасі, а також у Чечні. І якщо в Україні він воював на боці бойовиків, то в Росії – на стороні федералів. Сам Прилепін заявляє, що підтримує інтереси Російської держави і російських людей".
"На Донбасі ніякої громадянської війни між мешканцями Донбасу не було. Військові дії там не почалися, поки з Києва не приїхали війська. Всі чудово знають, що жителі Донбасу на 90% не хочуть жити в Україні", - зазначив скандальний терорист.
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Прилепін також замарив, зазначивши, що нібито Донбас офіційно вважається "республікою" і посилається на Мінські домовленості. Крім того, не боячись наслідків своїх слів, чоловік зізнався, що воював на боці Донбасу.
"Ми стояли в п'яти точках на передових, у мене в підрозділі переслужили сотні бійців. Це очевидний факт", - розповів Прилєпін.
Щодо долі Донбасу, пропагандист вважає, що тимчасово окуповані території відокремляться, і Україні доведеться змиритися з цим фактом.
"Логіка подій говорить про те, що Донбас не збирається повертатися в Україну і максимально відокремлює себе від нинішньої України. І Україна змушена буде з цим рахуватися", - заявив письменник.
Нагадаємо, істеричний Прилєпін «намітив» українські території.
Як повідомляла Politeka, терориста Прілєпіна зганьбили свої ж: спливла правда про пригоди російських зірок на Донбасі.
Також Politeka писала, що путинист Прилєпін поліз в бійку і став посміховиськом.