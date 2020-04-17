Стало відомо про підготовку замаху на міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова

Про це заявив заступник глави МВС Антон Геращенко в четвер увечері в ефірі одного з українських телеканалів.

За його даними, затриманий контррозвідкою Служби Безпеки України за підозрою в державній зраді генерал-майор СБУ Валерій Шайтанів готував замах не тільки на добровольця Адама Осмаєва, але і на Арсена Авакова.

"Я сьогодні вранці розмовляв з міністром внутрішніх справ. Він сказав, що так, дійсно, Служба безпеки та її оперативні канали передавали нам, що генерал-майор Шайтанів, крім замаху на Адама Осмаєва працював і над тим, щоб організувати замах на міністра внутрішніх справ", - сказав заступник міністра внутрішніх справ.

Геращенко зазначив, що це було б вже не перший замах на Авакова.

Заступник голови МВС розкрив деякі деталі. Зокрема СБУ відомо, що генерал Шайтанів виїжджав у закордонні відрядження, щоб виходити на зв'язок з співробітниками ФСБ. Однак європейські та американські колеги України тримають на своєму контролі ситуацію з агентами РФ. Партнери України поінформували СБУ про те, що зазначений генерал має підозрілі зв'язки і контакти з російськими розвідниками.

Геращенко зазначив, що після надходження такої інформації, Шайтанів "був узятий в глибоку розробку і виведений на чисту воду".

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва заарештував на 60 судок (до 14 червня) генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, якого підозрюють у державній зраді і здійсненні терористичних актів.

«Контррозвідка Служби безпеки України провела резонансну спецоперацію з викриття високопоставленого агента ФСБ в вищих ешелонах влади. Так, сьогодні був затриманий генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов, якого підозрюють в державній зраді і скоєнні терористичних актів. Зокрема, за завданням російських спецслужб він планував вбивство відомого добровольця Адама Осмаєва», - говорилося в повідомленні СБУ в день затримання Шайтанова.

Нагадаємо, Аваков попередив українців про завершення карантину, названі нові терміни: "найближчим часом..."

Як повідомляла Politeka, спливли неймовірні факти про легендарного розвідника "Горе": чим українець насолив росіянам.

Також Politeka писала, що план розвідки Росії в Києві провалився, військовий інструктор розкрив деталі.