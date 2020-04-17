Самопроголошена влада так званої "ЛНР" перейменувала Луганськ, але не до кінця

Як повідомляє Politeka.net про це на своїй сторінці у Facebook розповів український журналіст Андрій Діхтяренко. Він опублікував фото указу від "голови" невизнаної республіки Леоніда Пасічника.

Згідно з документом, міста Луганська більше немає - окупанти назвали його Ворошиловградом, як у радянські часи. При цьому в "указі" зазначається, що назва "Ворошиловград" буде використовуватися нарівні з "Луганському" під час заходів, присвячених Другій світовій війні.

Андрій Діхтяренко висміяв незаконний указ сепаратистів і запропонував їм піти далі. На його думку, назви "Луганськ" та "Ворошиловград" можна використовувати по черзі і міняти раз на півроку для різноманітності.

"Непогано, концептуально. Я б ще запропонував півроку жити як Ворошиловград, а півроку як Луганськ, урочисто змінювати назву міста - в ті ж дні, що і переведення годинників на зимовий і літній час. І щоб завели якісь веселі ритуали. Наприклад, у Ворошиловграді нехай буде дозволена Компартія ЛНР, і щоб місцеві жителі бігали по вулицях і били російських монархістів. А в Луганську - навпаки", - написав журналіст.

Раніше стало відомо, що на Донеччині загинув 24-річний старший солдат, оператор групи спеціального призначення 3-го окремого полку спеціального призначення сил спеціальних операцій ЗСУ Ігор Вівчаренко. Під час планових навчальних стрільби на одному з полігонів стався вибух 82-мм міномети, який забрав життя бійця ВСУ.

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