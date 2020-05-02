Народний депутат Ілля Ківа опинився в центрі чужого скандалу

Мова про "квартирне питання". Ситуація сталася в Києві. Так, до депутата звернулася жінка, яка заявила, що її виганяють з дому разом з неповнолітнім сином - нібито прийшли інші власники.

Ківа примчав на місце і став сходу сперечатися з правоохоронцями, не соромлячись у виразах (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

За словами чоловіка, він купив цю квартиру в системі СЕТАМ, житло до цього здавалося в оренду, і для нього стало сюрпризом, що там хтось продовжує жити.

"Я приїхав сьогодні, хотів зайти в квартиру, але вона була замкнена. Викликав поліцію і працівників, відкрили двері. В цей час приїхав народний депутат Ілля Ківа і почав називати всіх нас рейдерами, незважаючи на документи. Коли я його запитав, чому він приїхав, він відповів, що його покликала сюди совість. Він кидався на поліцейських, мою дружину, я все записав на відео", - поділився учасник конфлікту. Його дружина під час розборок просила поліцію: "Заберіть його в тюрму!", маючи на увазі Ківу.

"Це не справжня поліція, це перевертні. Це моя суб'єктивна думка... Двері ламали разом з поліцією. Скільки вам заплатили за вашу участь у злочині? Ми виведемо всіх на чисту воду...", - кричав, в свою чергу, Ківа.

Раніше ми повідомляли, скандальний блогер Олексій Дурнєв схльоснувся з Ківою в стінах Ради. В рамках свого нового шоу «Їжа Дурнєва» він вирішив розповісти про гастрономічні пристрасті народних обранців. Одним з яскравих моментів став діалог ведучого з Ківою.

- Світ святкував День шлунково-кишкового тракту

- Добре, що не День проносу

- Але це пов'язано…

- Я відчуваю

- Скажіть, Ви харчуєтеся в їдальні тут?

- Періодично

- Що любите їсти?

- Язик

- Ну відварений?

- (Сміється) … Говорить, коли він довгий, його можна відкусити так…

- Телячий

- Телячий.

Нагадаємо, Ківа зізнався, що робив під час голосування за важливий закон у Раді.

Як повідомляла Politeka, скандальний Ківа перейшов всі межі і влаштував українцям рознос з-за 23 лютого.