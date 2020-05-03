Офіцер поліції В'ячеслав Барков загинув після порятунку рідної дочки

Сумну новину повідомили його колеги по службі, передає Politeka.net.

Відомо, що трагедія сталася в Донецькій області.

44-річний поліцейський В'ячеслав Барков перебував поза службою зі своєю сім'єю.

За інформацією журналістів, транспортний засіб, в якому перебувала дочка поліцейського, скотився в ставок. НП сталася ввечері 1 травня в Торецьку, куди одразу ж вирушили рятувальники.

Згідно з офіційним повідомленням, яке оприлюднила прес-служба Нацполиции Донецької області, чоловік не розрахував сил і потонув.

Але його колеги в соціальних мережах спростовують цю інформацію. Повідомляється, що в офіцера В'ячеслава Баркова не витримало серце після порятунку дочки.

"Славік, ти був, є і будеш для мене найкращим напарником. Царство небесне тобі.. Також хочу додати, що Славко не потонув, у нього просто не витримало серце від перенесеного стресу, пов'язаного із врятуванням улюбленої дочки. Розтин показав - гостра серцево-судинна недостатність, у зв'язку з чим попрошу більше не говорити, що він потонув", - додав його напарник по службі Денис Кулик.

Зазначимо, що В'ячеслав Барков 22 роки життя присвятив службі в правоохоронних органах. З його смертю осиротіли двоє дітей.

Раніше ми розповідали про те, що молодий поліцейський помер прямо на вулиці. Відомо, що трагедія сталася ще 17 квітня.

Олександр Калінчук не дожив до свого 27-го дня народження всього кілька днів.

"Важка втрата в нашій поліцейської сім'ї... Раптово пішов з життя патрульний Олександр Калінчук. Він ніс службу в патрульній поліції Дніпропетровської області від самого початку, гідно служив українському народові. До 27-го дня народження він не дожив кілька днів.

Олександру стало погано прямо посеред вулиці і його серце зупинилося назавжди... У нього залишилася вагітна дружина, яка несе службу в патрульній поліції. Щирі співчуття родині та близьким Олександра. Ми сумуємо разом з вами. Світла пам'ять Олександра!", - говорилося в повідомленні.

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