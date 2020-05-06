У ЗСУ є поранені

Російсько-окупаційні формування "Л/ДНР" не планують дотримуватися домовленостей

Про це у ранковому зведенні інформує прес-центр штабу ООС у Facebook, пише Politeka.net.

За інформацією військових, впродовж минулої доби окупанти 15 разів порушили режим припинення вогню, використовуючи при цьому заборонене озброєння.

У штабі наголосили, що підконтрольні Кремлю терористи "Л/ДНР" гатили по позиціях ЗСУ із мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

У зоні відповідальності "Схід" із мінометів ворог стріляв неподалік Невельського; по околицях Богданівки - із кулеметів, стрілецької зброї та мінометів калібру 82 мм; з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї гатили по позиціях біля Павлополя, Славного, Мар’їнки, Старогнатівки та двічі неподалік Авдіївки.

Окрім цього, терористи порушити домовленості та обстріляли з важкого озброєння ділянку розведення сил та засобів №3 Богданівка-Петрівське. Сили ООС, у свою чергу, вогонь не відкривали.

У зоні відповідальності "Північ" ворог також застосував важке озброєння: по Оріховому відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів та снайперської зброї; поблизу Кримського - з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів.

На жаль, але не обійшлося без втрат серед особового складу ЗСУ. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець ООС отримав поранення, ще один - бойову травму.

Також у прес-центрі зазначили, що українська армія помстилася окупаційним формуванням "Л/ДНР" за побратимів та поранила, щонайменше, двох бойовиків.

Вже від початку поточної доби окупанти встигли порушити режим припинення вогню. З ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї терористи обстріляли наші позиції біля Авдіївки. На щастя, обійшлося без втрат.

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