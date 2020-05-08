На передовій знову ескалація

ЗСУ продовжують нести втрати на передовій в результаті ворожих обстрілів

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-центр штабу ООС в ранковій зведенні.

За інформацією військових, за минулу добу російсько-терористичні формування "Л/ДНР" 21 раз порушили режим припинення вогню.

Зокрема, окупанти обстрілювали позиції бійців ЗСУ з заборонених артсистем калібром 122 мм, мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, БПЛА, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У зоні відповідальності "Схід" бойовики з мінометів, гранатометів і кулеметів обстрілювали Мар'їнку; в районі Старогнатівки ворог за допомогою БПЛА скинув ВОГ-17 на позиції сил ООС; по Широкиному били з мінометів 82 мм, станкових гранатометів, а по захисникам Новоселівки Другої - з автоматичних гранатометів станкових.

В районі Авдіївки ворог використав автоматичні станкові і ручні протитанкові гранатомети, а з настанням темряви – великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю; поруч з Тарамчуком, Пісками і Невельским - били з гранатометів і стрілецької зброї.

Неспокійно було і в зоні відповідальності "Північ": по позиціях ЗСУ поблизу Новотошківського ворог стріляв з артсистем калібру 122 мм, і мінометів калібру 120 мм і 82 мм

На околиці Горіхового позиції ЗСУ ворог двічі обстріляв з мінометів калібру 82 мм, випустивши 30 мін, а також з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Захисників Кримського ворог двічі "накривав" з мінометів 120-го і 82-го калібру.

На жаль, українська армія продовжує нести "санітарні" втрати на передовій. В результаті обстрілу з заборонених знарядь шестеро бійців ЗСУ отримали поранення.

Як інформує розвідка, сили ООС потужно помстилися окупантам за поранених побратимів. Вчора, 7 травня, на Донбасі були ліквідовані 7 терористів, ще п'ятеро були поранені.

Нагадаємо, життя офіцера трагічно обірвалося, без батька залишилися двоє дітей: "Не розрахував сили".

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