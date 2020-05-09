Російсько-окупаційні війська "Л/ДНР" поплатилися за постійні порушення режиму припинення вогню

Про це пише Politeka.net.

Повідомляється, що силам ООС вдалося ліквідувати російський бронетранспортер на Донбасі, з якого бойовики "кошмарили" бійців ЗСУ.

Відомо, що бронетранспортер з Росії був знищений ще 25 березня 2020 року, але відеоролик опублікували в соціальних мережах лише зараз.

За інформацією журналістів, ворожа військова техніка "кошмарила" бійців ЗСУ на маріупольському напрямку, але її знищили, ймовірно, точним пострілом з ракетного комплексу. В мережі також припустили, що БТР могли ліквідувати з допомогою БПЛА.

Користувачі потужно відреагували на публікацію і подякували захисників за ліквідовану ворожу машину і эпипаж.

"Самовибухнув! Ми не порушували тишу..", "Слава Україні!", "Цікаве відео. Точне попадання з першого пострілу.Готовий таке дивитися хоч кожен день", "Може він сам вибухнув?", "Правильною дорогою йдете господа", "Смерть окупантам", "Не**й шастати", "Український безпілотник завис над БТРом як раз в момент коли йому заманулося вибухнути", - написали українці в коментарях під відеороликом.

Раніше ми розповідали, що за минулу добу окупаційні війська "Л/ДНР" 7 раз порушували режим припинення вогню. За інформацією штабу ООС, по наших позиціях ворог бив із заборонених мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, БпЛА, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

На жаль, але ЗСУ продовжують нести "санітарні" втрати на передовій. Внаслідок обстрілів за добу були поранені четверо наших військових.

За інформацією розвідки, російсько-окупаційні війська "Л/ДНР" отримали потужного ляпаса від наших військових. Повідомляється, що бійцям ЗСУ вдалося ліквідувати одного російського окупанта і ще двох поранити.

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