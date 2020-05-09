Це була вже п'ята його експедиція...

На українській антарктичній станції "Академік Вернадський" помер один з учасників експедиції



Як передає Politeka.net, про це повідомили на сторінці Національного антарктичного наукового центру у Facebook

За попередніми даними, причиною смерті 35-річного кухаря Василя Омеляновича стало самогубство.

"Всі ми знали Василя як дуже спокійного, виваженого і добру людину, справжнього професіонала. Це була вже п'ята його експедиція на станцію "Академік Вернадський", - повідомив керівник НАНЦ Євген Дикий.

Як стверджує Дикий, причиною смерті стало самогубство через особисті проблеми.



"Попередньо відомо, що він наклав на себе руки через особистих проблем. На жаль, всі ми живі люди, і ніхто заздалегідь не знає, що для когось стане останньою краплею або "соломинкою, яка зламала спину", - зазначив він.

Загиблого описують як скромну людину і майстром своєї справи.

"Надійний товариш і романтик - таким ми будемо пам'ятати Василя. Світла тобі пам'ять, Василь! Глибокі співчуття родині і друзям", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що це перша смерть на станції "Академік Вернадський" за весь український період.

Також відомо, що на даний момент, інші 10 учасників експедиції з учорашнього дня готують по черзі.

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