На українській антарктичній станції "Академік Вернадський" помер один з учасників експедиції
Як передає Politeka.net, про це повідомили на сторінці Національного антарктичного наукового центру у Facebook
За попередніми даними, причиною смерті 35-річного кухаря Василя Омеляновича стало самогубство.
"Всі ми знали Василя як дуже спокійного, виваженого і добру людину, справжнього професіонала. Це була вже п'ята його експедиція на станцію "Академік Вернадський", - повідомив керівник НАНЦ Євген Дикий.
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Як стверджує Дикий, причиною смерті стало самогубство через особисті проблеми.
"Попередньо відомо, що він наклав на себе руки через особистих проблем. На жаль, всі ми живі люди, і ніхто заздалегідь не знає, що для когось стане останньою краплею або "соломинкою, яка зламала спину", - зазначив він.
Загиблого описують як скромну людину і майстром своєї справи.
"Надійний товариш і романтик - таким ми будемо пам'ятати Василя. Світла тобі пам'ять, Василь! Глибокі співчуття родині і друзям", - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що це перша смерть на станції "Академік Вернадський" за весь український період.
Також відомо, що на даний момент, інші 10 учасників експедиції з учорашнього дня готують по черзі.
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