Російсько-терористичні війська "Л/ДНР" понесли втрати внаслідок потужного удару з боку ЗСУ

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба 54-ї омбр в Facebook.

За інформацією військових, вогневий удар сили ООС завдали по позиціях окупаційних формувань, з яких вони постійно обстрілювали бійців ЗСУ.

"Одна з позицій незаконних збройних формувань 1-го Армійського корпусу РФ, а саме дуже "відомий" батальйон "Восток", вел постійні обстріли передових укріплень українських військових. Вони були впевнені, що їхні обстріли будуть безкарними, але на свою біду вони помилялися", - сказано в повідомленні бригади.

Відомо, що точне місце розташування російських окупантів було встановлено завдяки розвідникам.

"І в один з весняних днів, коли ворог почав обстріл наших позицій, у нього полетіла "ответочка" із не забороненого мінськими угодами озброєння", - додали бійці ЗСУ.

Повідомляється, що в результаті точного удару були знищені три вогневі позиції ворога, житловий бліндаж, крупнокаліберний кулемет. Крім цього, бійцям ЗСУ вдалося ліквідувати трьох бойовиків.

"Хочемо нагадати, що, за іронією, бойова операція відбулася у річницю створення так званого батальйону "Восток". Слава Україні! Йдемо до перемоги!", - підписали потужний відеоролик військовослужбовці.

"Ось ми і повернулися, ну слава Богу", "Ось це клас, молодці. Бийте ворогів України", "Смерть терористам, Слава українським воїнам! Повертайтеся додому живими, пацани!", "Красунчики! Треба було з великого калібру", "Красені ЗСУ! Спасибі і привіт вам з Росії", "Краса", "Сходили на концерт Кобзона", "Один орк драпанув, аж п'яти виблискували", - подякували українці бійців в коментарях.

Нагадаємо, життя офіцера трагічно обірвалося, без батька залишилися двоє дітей: "Не розрахував сили".

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