Група інтернет-агітаторів за вказівками спецслужб РФ закликала до повалення влади в Україні

Про це йдеться на офіційному порталі СБУ.

Під час досудового розслідування було встановлено, що мешканці Хмельницького та Івано-Франківська адміністрували в соціальних мережах спільноти сепаратистського спрямування.

Зловмисники діяли під «прикриттям» української SMM-структури та виконували вказівки російських кураторів.

У соцмережах вони поширювали переважно деструктивний контент: фейки про карантинні обмеження через китайський вірус, дискредитацію органів державної влади. Та головне – агітатори інспірували протести та просували ідеї федералізації України.

Лінгвістична експертиза дописів встановила, що зловмисники відкрито закликали до зміни меж території та державного кордону України, насильницького повалення конституційного ладу.

Під час обшуку оперативники вилучили комп’ютерне обладнання і мобільні пристрої, які містять докази шкоди, завданої інформаційній безпеці держави.

Слідчі дії, як зазначили у СБУ, відбувалися у межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про оголошення підозри зловмисникам, які працювали за вказівками спецслужб РФ.

Нагадаємо, українців несподівано обклали новою даниною, хто під ударом.

Як повідомляла Politeka, СБУ спіймали сотні агітаторів, які брехали про китайський вірус за завданням Росії.

Також Politeka писала, що українці побили за кашель в автобусі: СБУ розкрила, як боти взялися за тему вірусу в Україні.