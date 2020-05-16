Російсько-окупаційні війська "Л/ДНР" намагаються перекласти всю провину за подію на сили ООС

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба Головного управління розвідки Міноборони.

Повідомляється, що потужний вибух прогримів на складі російських терористів в окупованій Саханці.

Як інформує розвідка, в результаті сильного вибуху постраждали 14 осіб, у тому числі й цивільні. Але окупаційні війська "Л/ДНР" намагаються видати це за обстріл з боку української армії.

"7 травня в н. п. Саханка стався вибух сховища боєприпасів через порушення заходів безпеки, у результаті якого загинув один російський найманець і шестеро отримали важкі поранення. Крім того, осколками мін були поранені вісім цивільних осіб, які перебували за межами території зберігання боєприпасів", – інформує ГУР.

У розвідці підкреслюють, що пропагандисти використовували вибух на складі окупантів для поширення фейків, що нібито причиною НП на військовому об'єкті став артилерійський обстріл з боку підрозділів ООС з озброєння, забороненого Мінського угодами.

Таким чином, російсько-терористичні формування "Л/ДНР" намагалися приховати справжні причини події для запобігання зростання рівня невдоволення серед місцевого населення.

Раніше ми писали про те, що в окупованому Донецьку під будівлею Ворошиловського РВВС прогримів потужний вибух, який до смерті налякав місцевих жителів.

Пізніше з'ясувалося, що під будівлею, де розташована так звана "народна міліція ДНР", злетів на повітря автомобіль.

Російсько-окупаційні війська ніяк не прокоментували інцидент у центрі Донецька. Також невідомо, чи були жертви в результаті потужного вибуху.

Нагадаємо, що з'явилися трагічні подробиці загибелі майора-спецназівця Андрія Супригана.

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