Будівлі охоплені вогнем, на вулицях орудують мародери - влада просить Нацгвардію втрутитися

Масштабні протести спалахнули в американському місті Міннеаполіс, штат Міннесота, після того, як увечері 25 травн поліцейські вбили при затриманні беззбройного темношкірого чоловіка - продавцю здалося, що той намагається розрахуватися фальшивою 20-доларовою купюрою. У мережі з'явилися кадри, як поліцейський надавив коліном на горло лежачого затриманого і здавлював поки той не перестав показувати ознаки життя.

На записі, яка згодом розійшовся по соцмережам, чути, як затриманий скаржиться, що йому нема чим дихати. В результаті інциденту, було звільнено чотирьох копів.

Тим часом тисячі людей вийшли на вулиці і оточили поліцейський дільницю, щоб вимагати справедливості для 46-річного загиблого Джорджа Флойда, передає Politeka.net з посиланням на зарубіжні ЗМІ і повідомлення в Твіттері.

Мітингувальники закидали дільницю камінням і трощили службові машини. Втихомирити бунт не вдалося - він тільки розрісся.

Наразі учасники бунту підпалюють будинки і грабують магазини. Силовики вимушені розганяти натовп сльозогінним газом і світлошумовими гранатами.

За останніми даними, влада Міннесоти просить ввести Національну гвардію США для придушення народних хвилювань.

"Ситуація біля Лейк-стріт і Гайавати в Міннеаполісі перетворилася на вкрай небезпечну. Для загальної безпеки, будь ласка, покиньте територію і дозвольте пожежним і медпрацівникам дістатися до місця події", - писав у Твіттері губернатор штана Тім Уолз.

Breaking: Multiple structures are now engulfed in flames as riots continue in Minneapolis, Minnesota. Looting is now widespread in the city, with reports of looting miles away from the original protest location. pic.twitter.com/Mz6Y6Rcepo — PM Breaking News (@PMBreakingNews) May 28, 2020

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