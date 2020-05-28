Будівлі охоплені вогнем, на вулицях орудують мародери - влада просить Нацгвардію втрутитися
Масштабні протести спалахнули в американському місті Міннеаполіс, штат Міннесота, після того, як увечері 25 травн поліцейські вбили при затриманні беззбройного темношкірого чоловіка - продавцю здалося, що той намагається розрахуватися фальшивою 20-доларовою купюрою. У мережі з'явилися кадри, як поліцейський надавив коліном на горло лежачого затриманого і здавлював поки той не перестав показувати ознаки життя.
На записі, яка згодом розійшовся по соцмережам, чути, як затриманий скаржиться, що йому нема чим дихати. В результаті інциденту, було звільнено чотирьох копів.
Тим часом тисячі людей вийшли на вулиці і оточили поліцейський дільницю, щоб вимагати справедливості для 46-річного загиблого Джорджа Флойда, передає Politeka.net з посиланням на зарубіжні ЗМІ і повідомлення в Твіттері.
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Мітингувальники закидали дільницю камінням і трощили службові машини. Втихомирити бунт не вдалося - він тільки розрісся.
Наразі учасники бунту підпалюють будинки і грабують магазини. Силовики вимушені розганяти натовп сльозогінним газом і світлошумовими гранатами.
За останніми даними, влада Міннесоти просить ввести Національну гвардію США для придушення народних хвилювань.
"Ситуація біля Лейк-стріт і Гайавати в Міннеаполісі перетворилася на вкрай небезпечну. Для загальної безпеки, будь ласка, покиньте територію і дозвольте пожежним і медпрацівникам дістатися до місця події", - писав у Твіттері губернатор штана Тім Уолз.
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