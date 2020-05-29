Копи-мучителі, які знущалися над молодою жінкою у відділенні поліції, хотіли повісити злочин на її колишнього чоловіка

Про це Олександр Пономаренко особисто розповів в інтерв'ю журналістам, передає ТСН.

За його словами, у фатальний вечір один з підозрюваних викликав його на допит, щоб повісити на чоловіка пограбування місцевого магазину.

"Їздив в райвідділ, мене звали ввечері до відділку, але я йому (Миколі Кузиву) сказав – якщо треба мене допитувати, викликайте вранці, візьму людей, які знають, де я був, і підтвердять, що ніяких магазинів не було", – згадує чоловік жінки, над якою знущалися копи.

Пономаренко також додав, що він спілкувався з другим потерпілим, а також сусідом колишньої дружини Михайлом, який підвозив Нелю у відділ поліції в нещасливий вечір.

"Цей пацан (другий потерпілий), який був у райвідділі, каже, що над ним там так знущалися, так били, що він готовий був зізнатися в усьому і все сказати. Його викликали на допит і як я зрозумів, змусили сказати, що нібито під час злочину були він, Неля і я", – підкреслив чоловік у спілкуванні з журналістами.

Колишній чоловік спілкувався з Нелею після інциденту у відділенні поліції, але жінці зараз складно говорити про це.

Раніше ми розповідали, що на Київщині копи знущалися над молодою жінкою. Як відомо, в лікарні на Київщині надійшла жінка 1994 року народження.

Молода мати звинуватила правоохоронців у побитті та зґвалтуванні. За інформацією ДБР, один із силовиків відкрито катував жінку в своєму робочому кабінеті.

"Застосував тортури до жінки, яку викликали у відділення поліції в якості свідка - одягав протигаз, застосовував наручники і здійснював постріли з табельної зброї над головою. Після цього кілька разів згвалтував потерпілу", - інформує прес-служба відомства.

В ГБР повідомили, що копи встигли познущатися над чоловіком, який також перебував у відділенні поліції.

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