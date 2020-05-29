На Банковій спалахнув бунт проти голови МОЗ Максима Степанова
Увечері в п'ятницю, 29 травня, українці зібралися під вікнами будівлі офісу президента, щоб висловити своє невдоволення міністром охорони здоров'я. Кадри з місця проведення акції з'явилися в Телеграм-каналі PavlovskyNews.
Люди звинувачували міністра у закупівлі захисних костюмів для медиків за завищеними цінами.
Акція протесту проходила досить оригінально. Так, протестувальники встановили під вікнами офісу Зеленського ді-джейський пульт, за яким стояв чоловік у масці з зображенням міністра. На всю вулицю звучала хіп-хоп музика.
Випробування для українців, обвал курсу і нововведення на кордоні – головне за ніч
Стрибок долара, подробиці «інсульту» у Москаля і зникнення банкоматів – головне за ніч
Банкомати в Україні зникнуть, експерт розкрив деталі: "Нацбанк хоче..."
Масовий арешт рахунків ПриватБанку, картки для зарплат і пенсій заблоковані: що відбувається
Протестувальники потанцювали під музику десь півгодини, після чого запалили фаєри і влаштували задимлення на Банковій.
Раніше повідомлялося, що десятки розлючених українців прийшли під будівлю КМДА з серйозним вимогою.
зокрема, справжній бунт під вікнами столичного мера Віталія Кличка влаштували інвестори банку "Аркада". Протестувальники прийшли під КМДА і вимагають, щоб банк "Аркада" відновив будівництво будинків, а влада Києва не заважали цьому процесу.
через акції протесту під вікнами Віталія Кличка було частково перекрито рух на Хрещатику, а головну вулицю столиці охопив дим від фаєрів.
"Кличка, виходь" - один з головних гасел протестуючих.
Крім цього, обурені вкладники банку "Аркада" вимагають, щоб столична влада в особі Віталія Кличка прискорили введення в експлуатацію вже побудованих будинків.
Нагадаємо, бунт спалахнув під вікнами Кличка, люди доведені до відчаю: кадри Хрещатика в диму.
Як повідомляла Politeka, українці збунтувалися після слів Зеленського, під Офісом вогонь і дим: кадри і подробиці.
Також Politeka писала, що під вікнами Зеленського крики і димові шашки, новий Майдан набирає обертів: кадри з місця.