Зазвичай протести проходять не так

На Банковій спалахнув бунт проти голови МОЗ Максима Степанова

Увечері в п'ятницю, 29 травня, українці зібралися під вікнами будівлі офісу президента, щоб висловити своє невдоволення міністром охорони здоров'я. Кадри з місця проведення акції з'явилися в Телеграм-каналі PavlovskyNews.

Люди звинувачували міністра у закупівлі захисних костюмів для медиків за завищеними цінами.

Акція протесту проходила досить оригінально. Так, протестувальники встановили під вікнами офісу Зеленського ді-джейський пульт, за яким стояв чоловік у масці з зображенням міністра. На всю вулицю звучала хіп-хоп музика.

Протестувальники потанцювали під музику десь півгодини, після чого запалили фаєри і влаштували задимлення на Банковій.

Раніше повідомлялося, що десятки розлючених українців прийшли під будівлю КМДА з серйозним вимогою.

зокрема, справжній бунт під вікнами столичного мера Віталія Кличка влаштували інвестори банку "Аркада". Протестувальники прийшли під КМДА і вимагають, щоб банк "Аркада" відновив будівництво будинків, а влада Києва не заважали цьому процесу.

через акції протесту під вікнами Віталія Кличка було частково перекрито рух на Хрещатику, а головну вулицю столиці охопив дим від фаєрів.

"Кличка, виходь" - один з головних гасел протестуючих.

Крім цього, обурені вкладники банку "Аркада" вимагають, щоб столична влада в особі Віталія Кличка прискорили введення в експлуатацію вже побудованих будинків.

Нагадаємо, бунт спалахнув під вікнами Кличка, люди доведені до відчаю: кадри Хрещатика в диму.

Як повідомляла Politeka, українці збунтувалися після слів Зеленського, під Офісом вогонь і дим: кадри і подробиці.

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