Українці застрягли на кордоні з Угорщиною через перекритий пункт пропуску

Про назріваючий конфлікт на українсько-угорському кордоні повідомляє Телеграм-канал PavlovskyNews.

Як повідомляється, ситуація на КПП «Тиса» загострилася через контрабанду. Якщо раніше приватні підприємцям вдавалося завезти посилки під видом відправлень від громадян України, які проживають за кордоном, за 500 євро з автобуса, то тепер їх зобов'язують розмитнювати товар за ціною 1 €/кг.

Водії і пасажири автобусів відмовляються платити за новими тарифами і перекривають виїзд з КПП для всіх бажаючих перетнути кордон. Через це на ньому утворилися справжні пробки. Відомо, що зараз на кордоні стоїть 50 неоформлених бусів.

ДО КПП прибули всі резерви Чопського прикордонного загону та додатково 50 прикордонників з міста Львів. Вони заблокували своїми автомобілями можливість без оформлення покинути КПП. При цьому застряглі на кордоні люди розсердилися і зіштовхнули машини прикордонників у кювет. У мережі з'явилися кадри сутички.

Черга на КПП з угорської сторони вже розтягнулася на кілька кілометрів.

Раніше ми повідомляли, що зміна на спостережному посту на админгранице з окупованим Кримом обернулася ПП. Відомо, що інцидент стався 30 травня близько 5 годин ранку.

зокрема, на спостережному посту, який розташований на адміністративному кордоні з окупованих російськими військами Кримом, безслідно зник боєць ЗСУ.

Військові зазначають, що пошукові заходи не принесли позитивних результатів: офіцер на телефонні дзвінки не відповідає, його точне місцезнаходження невідоме.

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