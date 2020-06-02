У чому причина поштовхів в регіоні

Українців закликали бути готовими до того, що землетруси в деяких регіонах будуть повторюватися

Таку заяву зробили в Карпатському відділенні Інституту геофізики після того, як 1 червня у регіоні стався землетрус, передає ТСН.

В Інституті зазначили, що землетруси на Прикарпатті відбуваються в тих районах, де видобувають газ і нафту. За словами вчених, стан порід змінюється під час видобутку, що провокує вивільнення сейсмічної енергії, викликані тектонічними процесами.

«Ми помітили, що на Прикарпатті основні землетруси відбуваються в районах нафто - і газовидобутку, це Надвірна, це Долина, це Борислав», – зазначили в Інституті.

Вчені вважають, що в майбутньому землетруси в цих регіонах будуть повторюватися. Точно спрогнозувати їх неможливо.

Раніше ми писали, що 1 червня в Україні відбувся серйозний землетрус. Підземні поштовхи спостерігалися на Прикарпатті. Джерело землетрусу, за словами фахівців, знаходиться в районі Долини Івано-Франківської області. Землетрус був слабким, магнітудою близько 3,2 бала, але місцеві жителі відчули його наслідки.

Центром удару стало село Якубів. Зазначається, що останній землетрус в цьому районі був 13 років тому. Місцеві відзначають, що трясло будинки кілька секунд, після чого все припинилося. Багато хто подумав, що це стало наслідком якогось вибуху. Додамо, що в результаті землетрусу ніхто не постраждав.

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