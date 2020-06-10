Спливли деталі скандалу з російським актором Михайлом Єфремовим, який вчинив у Москві п'яне ДТП, в результаті чого загинула людина

Останні години перед допитом 9 червня 56-річний актор провів в елітній квартирі по Казарменному провулку в гостях у колеги Дар'ї Білоусової, передає mk.ru. 36-річна дівчина виступає в театрі «Сучасник», вони з Єфремовим грали разом у виставі «Аместердам».

«Швидка допомога» протягом дня кілька разів приїжджала в квартиру, де відлежувався Єфремов. Самі сусіди кажуть, що бачили тут артиста не раз і не два. «Він не дебоширив, вів себе пристойно». – кажуть одні. «Я його взагалі не бачив», - заперечують інші.

Одна з сусідок додала, що не раз бачила Єфремова з дамою – виходять з квартири і повертаються туди ж з покупками.

Єфремов почав з'являтися тут з минулої осені. Більш того, він не раз сідав у припаркований у дворі білий «Хендай», що належить Білоусовій. Ходять чутки, що відносини між ними аж ніяк не дружні, тому винуватець аварії вирішив перечекати важкі хвилини саме тут.

У мережі з'явилися кадри, як Єфремова забирають на допит прямо з ліжка в квартирі Білоусової.

До речі, телеведучий Андрій Малахов в ефірі свого шоу "Прямий ефір" розкрив деталі події, зазначивши, що Білоусова знаходилася поруч з Єфремовим в авто під час трагедії. Власне, спочатку всі подумали, що разом з актором був його колега по цеху Іван Стебунов. Але той спростував чутки і фактично здав Дар'ю, розповівши, що він так швидко прибув на місце, тому що йому зателефонувала Білоусова і поскаржилася, що «з Михайлом Олеговичем велика біда».

Коментувати актриса категорично відмовляється. Малахов ж наполягає на тому, що вона не тільки боїться стати співучасницею, але й тому, що вони з заслуженим артистом коханці.

На цьому фото Єфремов разом з Білоусовою і актором Іваном Стебуновим.

Нагадаємо, Єфремов, якого доставили в суд зробив першу публічну заяву про трагедію: «Все це, звичайно, жахливо», також він визнав свою провину: «А куди я подінуся?»

Повідомлялося, що відразу після ДТП Єфремов, будучи в стані сильного сп'яніння, вигукував з поліцейського авто: «Я його вилікую. У мене грошей дох...»

Як відомо, актор вилетів на своїй іномарці на зустрічну смугу, зіткнувшись з фургоном "ВАЗ". В результаті події вже в лікарні помер водій цього авто Сергій Захаров.

Єфремову світить тюремний термін до 12 років. Дружина загиблого заявила, що не має наміру йти на "мирову" і хоче домогтися ув'язнення для вбивці свого чоловіка.

Нагадаємо, Єфремов розбився в центрі Москви, прибувають медики: «Сподіваюся, буде жити».

Як повідомляла Politeka, спливли подробиці страшної ДТП з п'яним як чіп Єфремовим, кадри.