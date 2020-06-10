У Тернопільській області у вівторок, 9 червня, пронісся страшний смерч

Як передає Politeka.net, моторошні кадри відразу з кількох населених пунктів опублікували очевидці в соцмережах. (щоб переглянути відео, доскролльте відео до кінця)

За словами очевидців, в їх місцевості такого раніше ніколи не було.

Найбільше постраждав Козеевский район, де відразу два населених пункти відчули на собі всю силу стихії.

На відео видно чорний вихор, який рухається по полю наче в фільмах про Техас.

Лише сміливці, які хотіли запечатались моторошні кадри не побоялися вийти на вулицю. Інші мешканці поховалися по домівках.

Варто відзначити, що подібні випадки почастішали на території нашої країни.

Раніше, ще один смерч значних розмірів, ймовірно, водяний (waterspout), був помічений Дмитром Рижко в селі Хорли, Херсонська область 3 червня. На фото видно, що вихор почав формуватися над водною поверхнею і потім вже вийшов безпосередньо на узбережжі півострова Гіркий Кут.

Такі смерчі у нас в країні — рідкісне атмосферне явище. Точна причина таких частих торнадо невідома, але можливий винуватець — глобальне потепління.

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