Бійці ЗСУ завдали потужного удару по складу боєприпасів бойовиків, знищивши його
Про це повідомили на офіційній сторінці у Фейсбук 24 ОМБр імені короля Данила. Крім цього, прес-служба оприлюднила відео, на якому видно, як вибухає склад, передає Politeka.net.
У повідомленні зазначили, що бойовики, незважаючи на значні втрати, продовжують обстрілювати позиції українських бійців. Щоб припинити атаки, піхотинці виявили місця розташування складу з боєприпасами і завдали по ньому удар.
Наголошується, що окупанти звозили туди боєприпаси протягом декількох діб. Бійці ЗСУ знищили всі старання ворога за лічені хвилини.
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«Завдяки вмілим і скоординованим діям військовослужбовців бригади, даний склад вдалося повністю знищити точковим ударом чергових вогневих засобів», - заявили в прес-службі.
У ЗСУ запропонували українцям подивитися, як виглядає адекватна відповідь на постійні атаки ворога.
У коментарях під відео українським бійцям залишили безліч слів підтримки.
«Бережи Вас бог хлопці!», «Рідні наші, бережіть себе!», «Пишаюся, пишаюся вами, побратими!», «Можна вічно дивитися як горить вогонь, тече вода і палає вата», «Божечки! На це можна дивитися вічно!», «Вперед братики», "Так тримати", - пишуть користувачі мережі.
Нагадаємо, що ракети запустили в Одеській області: кадри вогневого удару злили в мережу.
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