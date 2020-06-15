Бійці ЗСУ завдали потужного удару по складу боєприпасів бойовиків, знищивши його

Про це повідомили на офіційній сторінці у Фейсбук 24 ОМБр імені короля Данила. Крім цього, прес-служба оприлюднила відео, на якому видно, як вибухає склад, передає Politeka.net.

У повідомленні зазначили, що бойовики, незважаючи на значні втрати, продовжують обстрілювати позиції українських бійців. Щоб припинити атаки, піхотинці виявили місця розташування складу з боєприпасами і завдали по ньому удар.

Наголошується, що окупанти звозили туди боєприпаси протягом декількох діб. Бійці ЗСУ знищили всі старання ворога за лічені хвилини.

«Завдяки вмілим і скоординованим діям військовослужбовців бригади, даний склад вдалося повністю знищити точковим ударом чергових вогневих засобів», - заявили в прес-службі.

У ЗСУ запропонували українцям подивитися, як виглядає адекватна відповідь на постійні атаки ворога.

Королівські піхотинці знищили ворожий склад боєприпасів (червень 2020) Незважаючи на значні втрати, які ворог несе у смузі відповідальності 24 ОМБр імені короля Данила, він продовжує здійснювати обстріли позицій наших бійців. Відтак, Королівськими піхотинцями було виявлено місце зосередження ворожих боєприпасів на одній із позицій, які окупанти звозили туди протягом кількох діб. Завдяки вмілим та скоординованим діям військовослужбовців бригади, даний склад вдалось повністю знищити точковим ударом чергових вогневих засобів. Запрошуємо переглянути, як виглядає адекватна відповідь по ворожим позиціям, про яку Ви так часто читаєте у зведеннях операції Об'єднаних сил. Gepostet von 24 ОМБр імені короля Данила, прес-служба am Montag, 15. Juni 2020

У коментарях під відео українським бійцям залишили безліч слів підтримки.

«Бережи Вас бог хлопці!», «Рідні наші, бережіть себе!», «Пишаюся, пишаюся вами, побратими!», «Можна вічно дивитися як горить вогонь, тече вода і палає вата», «Божечки! На це можна дивитися вічно!», «Вперед братики», "Так тримати", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що ракети запустили в Одеській області: кадри вогневого удару злили в мережу.

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