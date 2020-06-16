Російсько-терористичні війська "Л/ДНР" продовжують нести серйозні втрати на Донбасі

Про це пише Politeka.net.

Про черговий успіх бійців ЗСУ у своєму особистому Facebook повідомив ветеран АТО і волонтер Андрій Римарук.

Він опублікував відеоролик, на якому можна побачити ліквідацію бойової позиції російсько-окупаційних військ "Л/ДНР".

На ролику видно, як бійці ЗСУ точним пострілом з ракетного комплексу знищили будинок, в якому ховався російський снайпер.

"Той момент, коли тобі набрид російський снайпер, який сховався в будівлі", - підписав Римарук опубліковане відео.

Українці миттєво відреагували на публікацію і подякували сили ООС за успішну роботу на передовій.

"ПТКР, на це можна вічно дивитися, вата горить добре", "Перегрівся на сонці", "Добре летить, добре горить", "Дорога на Петрівку!", "Красава!", "Хоч хтось у цьому Facebook радує і надихає", "Бажаємо снайперу міцного здоров'я", "Краса", "І тільки лапті розлетілися на всі боки", "Добра новина", "Дякую. Слава Україні!", "Покинула нас чергова муха, нехай земля йому буде каменем", - написали вони в коментарях.

Той момент, коли тобі набрид російський снайпер, який сховався в будівлі. Команда фонду Повернись Живим винайшла простий в користуванні, практичний і мобільний пристрій спостереження. Як бачите він хоч трошки, але дає нашим військовим перевагу над рускімі. Дталі скоро на сторінці фонду. Будьте чемними, допомагайте армії￼. P.s. Рускіє, я знаю що ви мене читаєте, відос полетів як доказ по опєратівним сводкам, фотки зроблені вами ви вже довго аналізуєте і таке інше. Але ригати ви будете ще довго, це я вам обіцяю. Ги)))) Gepostet von Andrii Rymaruk am Montag, 15. Juni 2020

Також ми писали, що бійці ЗСУ завдали нищівного удару, знищивши цілий взвод ворожих розвідників на Донбасі. Про це він написав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан з позивним «Штірліц».

Він поділився скрінами публікацій сепаратистів із соцмереж, в яких вони скаржилися на ліквідацію розвідгрупи бойовиків українськими бійцями. Окупанти пишуть, що в районі Санжарівки ЗСУ завдали мінометного удару по бліндажу терористів, в якому перебувало семеро осіб. Всі бойовики в результаті атаки були ліквідовані.

Нагадаємо, бійці ЗСУ влучним ударом помстилися ворогові на Донбасі, відео.

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