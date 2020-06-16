Російсько-терористичні війська "Л/ДНР" продовжують нести серйозні втрати на Донбасі
Про це пише Politeka.net.
Про черговий успіх бійців ЗСУ у своєму особистому Facebook повідомив ветеран АТО і волонтер Андрій Римарук.
Він опублікував відеоролик, на якому можна побачити ліквідацію бойової позиції російсько-окупаційних військ "Л/ДНР".
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На ролику видно, як бійці ЗСУ точним пострілом з ракетного комплексу знищили будинок, в якому ховався російський снайпер.
"Той момент, коли тобі набрид російський снайпер, який сховався в будівлі", - підписав Римарук опубліковане відео.
Українці миттєво відреагували на публікацію і подякували сили ООС за успішну роботу на передовій.
"ПТКР, на це можна вічно дивитися, вата горить добре", "Перегрівся на сонці", "Добре летить, добре горить", "Дорога на Петрівку!", "Красава!", "Хоч хтось у цьому Facebook радує і надихає", "Бажаємо снайперу міцного здоров'я", "Краса", "І тільки лапті розлетілися на всі боки", "Добра новина", "Дякую. Слава Україні!", "Покинула нас чергова муха, нехай земля йому буде каменем", - написали вони в коментарях.
Також ми писали, що бійці ЗСУ завдали нищівного удару, знищивши цілий взвод ворожих розвідників на Донбасі. Про це він написав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан з позивним «Штірліц».
Він поділився скрінами публікацій сепаратистів із соцмереж, в яких вони скаржилися на ліквідацію розвідгрупи бойовиків українськими бійцями. Окупанти пишуть, що в районі Санжарівки ЗСУ завдали мінометного удару по бліндажу терористів, в якому перебувало семеро осіб. Всі бойовики в результаті атаки були ліквідовані.
Нагадаємо, бійці ЗСУ влучним ударом помстилися ворогові на Донбасі, відео.
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