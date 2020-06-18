В "ДНР" виступили з новим вимогою до України

Бойовики вважають, що в Києві повинні пояснити, як планується вирішення питання по окупованій частині Донбасу, передає "Діалог".

Більш того, в "МЗС ДНР" бажають знати, на що готова піти Україна, щоб мирно врегулювати конфлікт на сході країни.

"Представники "республік" на минулому засіданні зажадали від Києва до 19 червня додатково опрацювати офіційну позицію щодо статусу Комплексу заходів і представити офіційні пропозиції про межі та можливості застосування Україною Комплексу заходів в якості правової основи для мирного політичного врегулювання конфлікту", - передає видання слова представників "ДНР".

До цього голова МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що заради досягнення миру на Донбасі Україна готова використовувати "наступальну дипломатію", яка змусить росіян піти на конструктивні кроки щодо окупованих ними територій.

Варто відзначити, що українська сторона на переговорах Тристоронньої контактної групи також висунула нові вимоги окупантам.

Зокрема, заявлено про необхідність повного відновлення дії українського законодавства на захоплених територіях, а також відновлення систем оподаткування та розрахунків в рамках українського правового поля та інвентаризація всіх підприємств. Ультиматум був висунутий 15 червня

Нагадаємо, Донбас набрид Путіну, мета в Україні змінилася.

Також Politeka писала, що Росія заявила про прорив на Донбасі і видала правду про «Л/ДНР».



