Ряд українських населених пунктів опинилися на межі катастрофы

Так, на річці Черемош у селі Банилів Чернівецькій області через негоду захисну дамбу прорвало, існує загроза підтоплення двох населених пунктів. Про це повідомляє прес-служба Державного агентства водних ресурсів України та Басейнове управління водних ресурсів річок Прут і Сірет.

➡️ Станом на 17:00 год. 22 червня 2020 року в межах сіл Банилів, Слобода-Банилів Вижницького району, на пошкодженій ділянці дамби № 5, стався прорив дамби паводковими водами річки Черемош, очікується затоплення населених пунктів Банилів та Слобода Банилів. На місце виїхало керівництво БУВР Пруту та Сірету, управління цивільного захисту населення Чернівецької ОДА, служба ДСНС та інші. Про прийняті відповідні управлінські рішення буде повідомлено додатково. Gepostet von Басейнове управління водних ресурсів річок Прут та Сірет am Montag, 22. Juni 2020

Так, в межах сіл і Слобода Банилів-Банилів, Вижницького району на пошкоджених ділянках дамб № 5 на річці Черемош (басейн річки Прут), почали переливатися паводкові води через дамбу. На місці зараз працюють рятувальники та інші відповідні служби.

З-за повені і прориву греблі може затопити населені пункти Банилів і Слобода Банилів. У зв'язку з цим представники Чернівецької ОДА обговорюють можливість відселення мешканців із зони лиха.

При цьому в Івано-Франківській та Чернівецькій областях з-за різкого погіршення погодних умов та сильних дощів почалися паводки.



Від подтопленияуже постраждали населені пункти у п'яти районах.



З-за ПП підняті поліція та Національна гвардія.

"Поліцейські і рятувальники заходять у кожен будинок і перевіряють, чи не залишилися там в небезпеці люди або домашні тварини, допомагають місцевій владі доставляти продукти першої необхідності. Організована цілодобова робота штабу. Поліцейські охороняють житла громадян, щоб уникнути мародерства", - сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час робочої наради.

На місці працює оперативний штаб, туди направлений вертоліт ДСНС, який буде доставляти їжу і воду.

У боротьбі з наслідками стихії задіяно 123 поліцейських і 120 рятувальників, а також 62 одиниці службової техніки.

У той же час в Карпатах і на Прикарпатті 23 червня очікуються сильні дощі, закоторых рівень води у річках може піднятися до небезпечних значень, попереджають в ДСНС.

Наголошується, що у зв'язку з відновленням значних і сильних опадів, 23 - 24 червня у гірській частині басейну річки Прут в басейні річки Сірет на спаді попередньої очікується формування наступної хвилі дощового паводку з підйомами рівнів води на 1,0 - 2,0 метра.

Очікується вихід води на заплаву та початкове затоплення сільськогосподарських угідь Сторожинецького, Путильського, Вижницького та Глибоцького районів.

Повідомляється, що 23 червня на річках Карпатського регіону (басейни річок Уж, Латориця, Тиса, Прут, Сірет, Дністер), р. Вишні (басейн Сяну) і притоках Дністра у Тернопільській та Хмельницькій областях, триватимуть підйоми рівнів води на 0,5-1,5 м, на окремих ділянках річок Пруту і Дністра - до 2,0 - 2,5 м над поточними відмітками.

У ДСНС попереджають, що при сильних зливах можуть виникнути селеві потоки.

На окремих ділянках річок басейнів Дністра, Прута, в нижніх течіях Боржави, Старої, Латориці, Ужа можливий вихід води на заплаву та досягнення відміток початкового затоплення сільгоспугідь, окремих прирічкових госпобъектов, автодоріг місцевого значення; в Чернівецькій області можливе затоплення об'єктів прикордонної служби.

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