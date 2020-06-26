Екс-нардеп Олег Царьов, який втік з України в РФ, зробив зізнання про те, що бойовиків "ЛДНР" контролюють з Кремля

Відверту заяву Царьова в інтерв'ю сепаратистським ЗМІ було помічено відомим українським журналістом та блогером Денисом Казанським.

Казанський зазначив, що окупанти і учасники захоплення Донбасу і Криму постійно проговорюються про те, як Кремль координував вторгнення бойовиків і регулярних військових частин РФ в південні та східні регіони України.

Журналіст на своєму каналі в Youtube опублікував відео, в якому зазначив, що " росіяни знову спав, а Царьов визнав, що бойовиками "ЛДНР" керували з Москви".

Царев

Царьов підтвердив, що так звана "російська весна" захлинулася після зради Януковича і після наказу Кремля зупинити наступ.

За словами журналіста, в Росії часто зізнаються в тому, що безпосередньо беруть участь у війні на Донбасі та окупації українських територій, хоча на офіційному рівні і Кремль зокрема все ще заперечують цю інформацію.

"Вони весь час несуть нісенітницю про внутрішній конфлікт про стихійно повсталих російських людей, які втомилися терпіти утиски України, а потім їх починає заносити і в якийсь момент проривається правда, особливо коли говорить хтось дуже тупий", - зазначив Казанський. 



Нагадаємо, американський генерал Бен Ходжес заявив, що восени Росія спробує вторгнутися в Херсонську область.

За його словами, Росія перетворила окупований Крим на потужну військову базу, ачерез те, що на півострові не вистачає води, РФ може вторгнутися в Херсонську область України, використавши навчання, які будуть проходити у вересні цього року.

Нагадаємо, Зеленський приголомшив українців закликом про договір з Путіним: "Ви ж розумієте, що без цього..."

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