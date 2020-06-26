Экс-нардеп Олег Царев, который сбежал из Украины в РФ, сделал признание о том, что боевиков "ЛДНР" контролируют из Кремля



Откровенное заявление Царева в интервью сепаратистским СМИ было замечено известным украинским журналистом и блогером Денисом Казанским.



Казанский отметил, что оккупанты и участники захвата Донбасса и Крыма постоянно проговариваются о том, как Кремль координировал вторжение боевиков и регулярных частей военных РФ в южные и восточные регионы Украины.

Журналист на своем канале в Ютуб опубликовал видео, в котором отметил, что " что россияне опять спалились, а Царев сделал признание, что боевиками "ЛДНР" управляли из Москвы".

Царёв подтвердил, что так называемая "русская весна" захлебнулась после предательства Януковича и после приказа Кремля остановить наступление.

По словам журналиста, в России часто признаются в том, что напрямую участвуют в войне на Донбассе и оккупации украинских территорий, хотя на официальном уровне и Кремль в частности все еще отрицают эту информацию.



"Они все время несут околесицу про внутренний конфликт про стихийно восставших русских людей, которые устали терпеть притеснение Украины, а потом их начинает заносить и в какой-то момент прорывается правда, особенно когда говорит кто-то очень тупой", - отметил Казанский.





Напомним, американский генерал Бен Ходжес заявил, что уже осенью этого РФ осуществит попытку вторжения в Херсонскую область.

По его словам, Россия превратила оккупированный крымский полуостров в мощную военную базу, а из-за того, что на полуострове не хватает воды, РФ может вторгнуться в Херсонскую область Украины под прикрытием учений, которые будут проходить в сентябре 2020 года.

Напомним, Зеленский ошеломил украинцев призывом о договоре с Путиным: "Вы же понимаете, что без этого..."

Как сообщала Politeka, Зеленский сделал щедрый подарок внучке диктатора Муссолини после ее поездки в "ЛДНР".

Также Politeka писала, что Зеленскому напомнили главные зашквары на посту президента: "Путин - нормальный пацан".





