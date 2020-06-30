У хлопця були шанси на порятунок

З'явилися подробиці загибелі 24-річного Владислава Кравченка, якого на вулиці підстрелив неадекватний чоловік

Про це пише видання Дніпро час.

Трагедія сталася в Новомосковську 28 червня. 24-річний Владислав Кравченко спробував захистити від неадекватного чоловіка перехожих.

Між двома чоловіками виник конфлікт, в ході якого зловмисник вистрілив у свого опонента. Від отриманих травм Владислав помер у лікарні.

З'ясувалося, що душогубом виявився 42-річний місцевий житель, який переробив стартовий пістолет під травматичний.

Стрілку пред'явили звинувачення відразу за двома статтями. За даними обізнаних інсайдерів, злочинець перебуває на обліку у лікаря-психіатра. В поліції цю інформацію не коментували.

Пізніше в соцмережах почали спливати скандальні подробиці трагедії. З'ясувалося, що 24-річного Влада могли врятувати, але жодна швидка не зупинилася.

"2 швидкі не зупинилися, сказали у них виклик, а Влад стікав кров'ю. Потім лікарі сказали в Новике, що немає ліків, поїхали в Дніпро і там не було, поїхали в Запоріжжя і там теж,в результаті у Влада зупинилося серце..", - написала користувач з ніком "Мамка Снайпера" і додала, що стрілок - колишній поліцейський, який не перший раз чіпляється до перехожих на вулиці.

«Владислав заступився за людей, намагався захистити від неврівноваженої людини, яка стоїть на обліку в психіатрії. Цей чоловік був озброєний нелегальним переробленим травматичним пістолетом. Куля перебила артерію Владу. Ще вранці всі разом шукали ліки для згортання крові, але вони не допомогли. Пам'ятаю Влада по нашій волонтерській діяльності у 2014 — 2015 роках. Активно допомагав, підтримував. І ось знову проявив свої найкращі якості, намагався захистити людей», - прокоментував трагедію друг загиблого.

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