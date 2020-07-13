Комета Neowise вже пройшла критичну точку

Як повідомляє Politeka.net 3 липня космічний об'єкт наблизився на мінімальну відстань до Сонця.

«З 12 по 23 липня вона буде видно вже у вечірній час – це відбувається внаслідок видалення від Сонця і наближення до Землі», - розповіли вчені.

Політ цієї комети вдалося зняти жителю Дружківки Донецької області Сергію Чабару.

Він встиг зробити приголомшливі знімки прямо біля в'їзду в місто Краматорськ. Пізніше він опублікував фотографії на своїй сторінці в facebook.

Фото зроблені без допомоги спеціальної апаратури, знімки вдалися завдяки телефону на штативі. «ISO 100, витримка - 16s (або) 32s», - написав користувач.

Під Дніпром також зафіксували яскраву комету.

Про це повідомив місцевий житель Павло Бунін.

Він зазначив, що це найяскравіша комета за останні роки.

"Комета C/2020 F3 (NEOWISE) – найяскравіша комета за останні 7 років. Видно на північному сході перед сходом сонця в сузір'ї Візничого", – написав він.

Слід зазначити, що вперше цю комету помітили наприкінці березня 2020 року. Друга назва небесного тіла - Neowise - від назви телескопа, через який люди і побачили комету. Політ небесного тіла можна спостерігати протягом кількох днів, а найкраще його можна розглянути перед світанком над горизонтом.

Комета повинна залишатися видимою за кілька хвилин до сходу до 11 липня. Після цього вона опуститься нижче горизонту. Вже 15 і 16 липня, Neowise знову з'явиться - тепер вже у вечірньому небі.

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