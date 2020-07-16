Сало відомо ім'я ще одного українського військового, що загинув 13 липня на Донбасі
 
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу 35-ї окремої бригади морської піхоти в Facebook.
 
Так, в районі селища Зайцеве Донецької області 13 липня загинув лейтенант Дмитро Красногрудь. 
 
У 35-й бригаді повідомили, що Красногрудь був командиром розвідувального взводу окремого батальйону бригади морської піхоти. Він народився 18 жовтня 1978 року.
 
Загинув український військовий 13 липня під час виконання бойових завдань у зоні проведення ООС в районі населенного пункта Зайцеве Донецької області.
 
Український захисник отримав багаточисельні осколкові поранення, що виявились несумісними з життям, внаслідок спрацювання невідомого вибухового пристрою.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким у зв’язку із загибеллю Захисника України! Гірко сприймати втрату побратима. Вічна пам’ять! Слава Герою України", - йдеться в повідомленні пресслужби 35-ої бригади.

Як відомо, 13 липня під час евакуації тіла загиблого військовослужбовця поблизу селища Зайцеве евакуаційна група потрапила в засідку. Бойовики застосували проти українців стрілецьке озброєння, практично в упор розстрілявши представників евакуаційної групи.

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