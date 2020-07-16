Сало известно имя еще одного украинского военного, который погиб 13 июля на Донбассе
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресслужбу 35-й отдельной бригады морской пехоты в Facebook.
Так, в районе поселка Зайцево Донецкой области 13 июля погиб лейтенант Дмитрий Красногрудь.
В 35-й бригаде сообщили, что Красногрудь был командиром разведывательного взвода отдельного батальона бригады морской пехоты. Он родился 18 октября 1978 года.
Погиб украинский военный 13 июля во время выполнения боевых задач в зоне проведения ООС в районе населенного пункта Зайцево Донецкой области.
Украинский защитник получил многочисленные осколочные ранения, которые оказались несовместимыми с жизнью. Ранения были получены в результате срабатывания неизвестного взрывного устройства.
Командование 35-й бригады выразило соболезнования родным и близким Героя Украины.
"Выражаем искренние соболезнования родным и близким в связи с гибелью Защитника Украины! Горько воспринимать потерю собрата. Вечная память! Слава Герою Украины", - говорится в сообщении пресс-службы.
Как известно, в понедельник, 13 июля, в ходе эвакуации тела погибшего военнослужащего вблизи поселка Зайцево украинская эвакуационная группа попала в засаду пророссийских боевиков. Оккупанты применили против украинцев стрелковое вооружение и практически в упор расстреляли представителей эвакуационной группы.
Напомним, "вся жизнь была впереди": молодой офицер ВСУ пожертвовал собой за Украину, что известно о Герое.
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