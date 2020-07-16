Загиблий від ворожих куль на Донбасі військовий медик Микола Ілін з позивним "Естонець" встиг дати інтерв'ю напередодні трагедії

Ілін відповів на питання журналіста телеканалу "2+2" Дмитра Мороза, чи правильний шлях обрала Україна і чи варто "дружити" з Росією, передає "ТСН".

"Якщо ми подивимося на історію, то чим закінчувалися всі спроби дружити з Росією? Україні потрібно відстоювати свій голос. Україні потрібно більше говорити про це, розвивати армію. Більше інтегрувати стандарти НАТО. Готувати людей, які прийдуть на зміну тим, які були до цього, тому що армія ніколи не стоїть на місці. Вона завжди повинна розвиватися. Якщо вона не розвивається, вона відступає", - Ілін дав напуття українцям, не знаючи, що це була його остання заява.

Медик назвав великою помилкою урізання бюджету на армію в мирний час.

"Щодо Естонії я можу з гордістю сказати, що до конфлікту з Україною у нас ніколи не урізався військовий бюджет, на відміну від наших сусідів, які урізали його в мирний час і вважали, що вони зробили правильно. Але як тільки почалася війна Росії з Україною, всі зрозуміли, що вони зробили велику помилку і почали відроджувати свої армії і знову нарощувати бюджети, однак разом з цим зрозуміли, що втратили багато часу. Знову ж таки, Україна показала, що можна воювати з Росією, ефективно воювати, і Росія так само зрозуміла, що Україну не так легко заграбастати", - резюмував боєць.

Нагадаємо, Микола Ілін служив у 137-му окремому батальйоні морської піхоти. 13 липня він загинув під Зайцево, будучи в складі евакуаційної бригади. "Естонець" разом з побратимами прибув на поле бою, щоб забрати тіло вбитого товариша, але окупанти несподівано відкрили вогонь. Зазначимо, згідно з Женевською конвенцією, обстрілювати військового медика або брати його в заручники - військовий злочин.

Друзі та знайомі загиблого досі не можуть оговтатися від шоку, висловлюючи свої співчуття в соцмережі. За словами Наталії Мохонько, для Іліна було "справою честі воювати проти нахабного російського агресора".

Жінка додала, що Микола проводив заняття із заходів безпеки і вчив побратимів обачності - в першу чергу, берегти своє життя, адже тоді можна врятувати і того, хто оступився.

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