Максим Плохой виявився автором книги "Філософія злочинця"

Її він написав, сидячи у в'язниці за бандитизм, і звертався до видавництва з проханням опублікувати, передає телеграм-канал Mash.

Зазначимо, чоловік, який в Луцьку у вівторок вранці з вибухівкою і зброєю захопив автобус з пасажирами, назвався "Максим Плохой". Про це заявив заступник глави Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Як повідомляється в телеграм-каналі, Плохой намагався опублікувати роботу з 2014 року (мабуть, він вийшов з в'язниці у 2013 році).

Автор повідомляє, що потрапив у колонію до 18 років, де неодноразово конфліктував з тюремним керівництвом, за що отримував побої. У книзі герой відсидів 6 років у в'язниці.

Книга закінчується обіцянкою "прочитати світу свою молитву".

Цитату з книги навів Геращенко на своїй сторінці у Facebook: "Мене 15 років виправляють, але я не виправився, а швидше навпаки - я ще більше став тим, хто я є. Чому? Тому, що я справляюся з самим собою і тому не виправляюся іншими. Тому, що я не продаю себе страхом. Мене можна вбити, але це не виправить. Я - це завжди Я, бо - Я Можу. Я Можу, тому що є лише одне, чого я не можу не бути Злочинцем. Я Можу, тому що вирішую все сам і живу по-своєму. Я Можу, тому що я Один. І я не боюся. Злочинець - це глибина і не може не бути ним той, у кого вона є. Обличчя Бога - у дзеркалі …".

Як повідомляється в мережі, в одній з друкарень Луцька розповіли, що Плохой - це псевдонім.

Крім того, у вівторок, 21 липня, в Youtube-каналі якогось користувача Максима Плохого з'явилося відео з озброєним чоловіком, який імовірно захопив заручників у центрі Луцька. Він привітав усіх "з днем антисистеми" і додав: "не обманюйте себе, святкуйте правду".

Додамо також, поліція заявляє, що луцький терорист раніше проходив лікування в психіатричній лікарні.

Нагадаємо, людей взяли в заручники в центрі Луцька, чути постріли і є загроза вибуху: кадри з місця подій.

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