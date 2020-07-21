Інформація про те, що "луцький терорист" перебував у психіатричній лікарні, не відповідає дійсності

Як передає Politeka, про це сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в коментарі УНІАН.

Так, глава МВС спростував інформацію, що чоловік, який тримає в заручниках людей в Луцьку, перебував на психіатричному лікуванні.

Як вдіомо, дану інформацію надали у Департаменті карного розшуку Національної поліції України, а згодом вона розповсюдилась по багатьом українським ЗМІ.

Знаходячись у Луцьку, Аваков сказав, що інформація щодо психіатричної лікарні є недостовірною. Також міністр закликав журналістів обережніше ставитись до фактів, що ними оприлюднюються.

"Це недостовірна інформація", - сказав Аваков.

Він нагадав, що чоловік, який тримає людей у заручниках, має засоби зв'язку, тому моніторить інформацію, яка з'являється у ЗМІ з приводу даного інциденту.

"Ми випробуємо всі методи для того, щоб це питання мирно вирішити", - додав він.

Як відомо, у Луцьку на Театральній озброєний чоловік захопив рейсовий автобус приміського сполучення, в якому знаходилось близько двох десятків пасажирів. В області введено оперативний план "Заручник", Службою безпеки України введено план "Бумеранг". Наразі зі зловмисником ведуться переговори.

Відомо, що чоловік висловлював обурення "системою" в Україні, відмовився виходити і відпускати людей, а також відкрив стрілянину в бік правоохоронців.

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