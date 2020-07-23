Чоловік у Полтаві взяв в заручники поліцейського

Як передає Politeka.net про це повідомили в прес-службі Національної поліції в Полтавській області.

Невідомий чоловік спровокував конфлікт на території заводу, а потім взяв в заручники поліцейського, який приїхав на виклик.

"На вул. Остапа Вишні проводиться спецоперація по затриманню підозрюваного у незаконному заволодінні транспортним засобом. Намагаючись уникнути відповідальності, чоловік чинить опір і погрожує працівникам поліції гранатою. З ним ведуть переговори", - йдеться в повідомленні.

Також відомо, що на місці працюють вибухотехніки, слідчо-оперативна група, співробітники карного розшуку поліції області та Полтавського відділу поліції та інші спеціальні служби.

В поліції закликали громадян та водіїв бути вкрай обережними і обходити територію проведення спеціальної операції!

"Для вашої безпеки тримайтеся якомога далі від епіцентру подій", - зазначили правоохоронці.

Раніше ми розповідали, що людей взяли в заручники в центрі Луцька. Зловмисник, який представився Максимом Поганим, подзвонив в поліцію і повідомив, що взяв в заручники пасажирів рейсового автобуса.

Крім того, він погрожував його підірвати. Також чоловік зазначив, що у нього є гранати та інша автоматична зброю.

Нагадаємо, на місці захоплення автобуса в Луцьку прогриміли вибухи: що з заручниками, кадри і подробиці.

Як повідомляла Politeka, захоплення заручників у Луцьку пов'язали з карантином.

Також Politeka писала, що Зеленський терміново відреагував на захоплення автобуса в Луцьку, нові деталі події.