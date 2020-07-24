Станом на ранок 24 липня Роман Скрипник так і не затриманий

Про це Українській правді повідомила головний спеціаліст відділу комунікації поліції Полтавської області Поліна Ларіна, передає Politeka.

Нагадаємо, Скрипник вчора захопив заручника, потім – відпустив його і сховався в лісопосадці.

"Триває спецоперація, залучено багато людей, що залучена авіація, використовується спецтехніка і кінологи з собаками, Нацгвардія", – розповіла Ларіна.

Відповідаючи на питання, озброєний чи загарбник, представник Нацполиции заявила, що не володіє даною інформацією.

У свою чергу, регіональна поліція закликала громадян бути дуже обережними" уникаючи території, де проводиться спецоперація.

В соцмережах йде жваве обговорення того, що відбувається: люди дивуються, яким чином одній людині вдається сховатися від такої потужної "армії", котра його досі безуспішно розшукує.

"Відмінно працюю правоохоронні органи.Ура! Нехай залучать ще екстрасенсів. А за що вони отримують наші гроші?", – пише Наталія Дорофейская.

"Бюджет порожній, люди в шоці, а на свої дибильные витівки зливають тисячі", – обурюється В'ячеслав Нєженцев.

А користувач Олена Олена навіть написала короткий вірш:

"Шукають пожежники, шукає поліція,

Шукають опричники і інквізиція,

Наркоконтроль, СБУ, Спортлото...

Тільки, боюсь, ніхто не відшукає".

"Бетмен втомився щодня літати, йому треба від'їдатися після кожного вильоту! Совість треба мати, товариші злоумышленнички!", – іронізує Andrew Sabo.

"Потрібно кінноту ще залучити і бойових дельфінів", – радить Ольга Онищенко.

"Чому досі екстрасенси не залучені? Або нам просто не повідомляють. Хвилююся", – сміється Вадим Рєпкін.

Politeka повідомляла, що чоловік у Полтаві взяв в заручники поліцейського. Невідомий чоловік спровокував конфлікт на території заводу, а потім взяв в заручники поліцейського, який приїхав на виклик.

"На вул. Остапа Вишні проводиться спецоперація по затриманню підозрюваного у незаконному заволодінні транспортним засобом. Намагаючись уникнути відповідальності, чоловік чинить опір і погрожує працівникам поліції гранатою. З ним ведуть переговори", - йдеться в повідомленні.

Пізніше з'явилася інформація, що в Полтаві введена спецоперація "Грім" із знешкодження злочинця, який захопив заручника. Про це повідомив заступник міністра МВС України Антон Геращенко.

"Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5, яку загрожує підірвати. За руку він тримав співробітника поліції. Після переговорів зловмисник обміняв вмісту працівника карного розшуку на начальника УКР ГУНП в Полтавській області полковника поліції Шияна", - йдеться в повідомленні.

Захоплення заручника в Полтаві: все що відомо про ситуацію на даний момент, з'явилося фото злочинця.

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