Хто опинився в епіцентрі

Українці зіткнулися з новою руйнівною стихією

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба Головного центру спеціального контролю Держкосмічного агентства України.

Повідомляється, що руйнівний землетрус обрушився на Івано-Франківщину.

Підземні поштовхи магнітудою 2,5 балів за шкалою Ріхтера були зафіксовані експертами вчора, 27 липня.

Фахівці космічного агентства зафіксували поштовхи в 13:45.

Джерело землетрусу знаходився в районі населеного пункту Монастирчан (Богородчанський район). Поштовхи зафіксовані на глибині 11 км, загрози життєдіяльності людей вони не несли.

За розрахунками вчених, інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей.

Раніше ми повідомляли, що 1 червня в Україні відбулося серйозне землетрус. Підземні поштовхи спостерігалися на Прикарпатті.

Джерело землетрусу, за словами фахівців, знаходиться в районі Долини Івано-Франківської області. Землетрус було слабким, магнітудою близько 3,2 бала, але місцеві жителі відчули його наслідки.

Центром удару стало село Якубов. Зазначається, що останній землетрус в цьому районі було 13 років тому. Місцеві відзначають, що трясло будинку кілька секунд, після чого все припинилося.

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