В РФ пригрозили налагодити постачання зброї в "ДНР" і "ЛНР"

Таку заяву зробив голова комітету Держдуми у справах СНД Леонід Калашников, передає "Інтерфакс".

За його словами, це потрібно зробити у відповідь на виділення США військової допомоги Україні.

"Я вважаю, що виділення в США 300 млн доларів на військову допомогу Україні, навпаки, нам відкриває двері для того, щоб допомагати людям, за яким вони хочуть з цього зброї стріляти - "ДНР" і "ЛНР"", - заявив він.

Більш того, він упевнений, що не потрібно соромитися постачати зброю "ДНР" і "ЛНР"".

"Якщо якась із сторін якась країна постачає зброю, тим більше летальна, нам нічого не залишається як захистити цих людей, може бути не військами, а хоча б постачанням зброї. І закрити цю тему - не соромитися постачати зброю ДНР і ЛНР", - зазначив Калашніков.

Нагадаємо, раніше РФ відправила на окупований Донбас так званий "гуманітарний конвой".



Як стверджують ЗМІ "Л/ДНР", 65 тонн "гуманітарки" було розвантажено в Донецьку, і 76 тонн — у Луганську.

Підконтрольні бойовикам ЗМІ стверджують, що в склад вантажу увійшли лікарські препарати для лікування онкологічних, онкогематологічних захворювань, вакцини для проведення планових щеплень, а також витратні матеріали для гемодіалізу.

Нагадаємо, з 27 липня, почав діяти черговий режим припинення вогню, про який домовились учасники Тристоронньої контактної групи по Донбасу.

В рамках перемир'я обидві сторони зобов'язуються відвести зі своїх позицій озброєння, а також заборонено будь-яке відкриття вогню, застосування снайперів і розвідки, у тому числі з допомогою дронів.

Нагадаємо, що в мережі показали, як "зазеленів" Донецьк без України, гірше, ніж в Чорнобилі: "Самі цього хотіли, тепер мають"

Як повідомляла Politeka, бойовики "ДНР" побудували військову базу прямо біля школи, фото.

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