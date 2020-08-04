Блогер, учасник війни з Росією в 2014-2019 роках Гліб Бабич розповів, чому "режим тиші" демотивує армію

За його словами, на передовій бійці кажуть, що почувають себе незрячими і беззбройними через умови нового "всеосяжного" припинення вогню.

Про це він розповів на своєму каналі в Youtube, передає Обозреватель (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Обмеження, введені для дій армії, безпрецедентні. Верховний Головнокомандувач і його оточення стверджують, що якщо військових зв'язати по руках і ногах, зав'язати очі і заборонити захищати нас і себе, настане мир. Тому ми знову в зоні бойових дій, щоб з'ясувати, що відбувається і що думають ті, хто стримує російські окупаційні війська і захищають всіх нас. Чия робота ризикувати, вбивати ворога, а при необхідності – вмирати за Україну", – пояснює Бабич.

В його репортажі військові змушені приховувати свої обличчя та імена – бояться переслідувань. Вони говорять про те, що режиму тиші, який так голосно анонсувала влада, фактично не було. Агресор в першу ж годину порушив домовленості.

"Режим припинення вогню по суті протримався 20 хвилин перших. У нас дуже багато питань, набагато більше, ніж відповідей. Ми відчуваємо себе невпевнено. Розумієте, виходить так, що ми будемо виконувати умови припинення вогню, тому що ми Збройні сили. Ми представники держави. Але ми впевнені, що росіяни навпроти нас цього робити не будуть", – зазначають військові.

Розвідники відзначають, що армія зараз не може повноцінно контролювати ситуацію на фронті.

"Нам було взагалі заборонено ведення будь-якої розвідки і категорично заборонений снайперський вогонь. Наші хлопці без таких підрозділів залишаться безпорадними, сліпими і буде їх гинути набагато більше. Тому я вважаю, що це велика помилка, і щоб ми не поплатилися багатьма життями наших військовослужбовців", – зазначив представник контрснайперського підрозділу.

Бійці підкреслюють, що запорукою перемоги є насамперед потужна армія, здатна в будь-який момент дати відсіч агресору.

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