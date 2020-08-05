Росія завезла небезпечний вантаж на тимчасово окуповані території Донбасу
Головне управління розвідки Міноборони України зафіксувало перекидання з Росії озброєння і військової техніки на тимчасово окуповані території Донбасу.
Як повідомляється на сайті оборонного відомства, на Донбас прибуло не менше 10 одиниць бойової броньованої техніки і до 30 вантажівок.
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Зокрема, вантажні авто перевозили боєприпаси, пально-мастильні матеріали та інше військове майно.
"Зокрема, минулого тижня з'єднання і частини 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання російських окупаційних військ доставлений менше 10 одиниць бойової броньованої техніки, до 30 вантажних автомобілів зі стрілецькими зброєю, боєприпасами і військовим майном та близько 1 тисячі тонн пального", – йдеться у повідомленні відомства.
Крім того, за даними розвідки, була проведена ротація особового складу окремих підрозділів Збройних сил РФ, які не входять до складу першого і другого армійського корпусів.
Також раніше повідомлялося, що у Росії на офіційному рівні заявила про те, що готові допомагати всіма силами бойовикам "Л/ДНР".
Голова комітету Держдуми по справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Леонід Калашников заявив, що російський парламент "має намір офіційно легалізувати" військову підтримку терористам "республік" у відповідь на надання військової допомоги від США.
Мова йде про закон, який передбачає 300 мільйонів доларів для нашої країни.
Нагадаємо, письменник Голишев передрік повномасштабне вторгнення військ РФ в Україну: "Путін вирушить на Донбас".
Також Politeka писала, що бойовики зробили згубні "подарунки" ВСУ під час перемир'я.