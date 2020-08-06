Ні в яких бойових діях на Донбасі "алкотерорист" участь не брав

АТОвець, який у стані алкогольного сп'яніння грозився підірвати свою дружину, насправді провів на Донбасі всього один місяць Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис колишнього нардепа Ігоря Мосійчука в соцмережі. Він наголосив, що величезний резонанс викликала публікація про учасника АТО Романа Тарасенка, який в стані серйозного алкогольного сп’яніння, а точніше під час запою, погрожував підірвати вибухівкою власну дружину. В село Солоницю під Лубнами на Полтавщині, де стався інцидент, довелося стягнути значні сили поліції, яким для затримання Тарасенка довелося докласти певних зусиль.

Мосійчук розповів, що після оприлюднення цієї історії його звинувачували в дискредитації ветеранів війни, які отримали психологічну травму після участі у бойових діях на Донбасі.

Однак згодом товариші по службі Романа Тарасенка повідомили, що в зоні АТО він перебував трохи більше місяця, в жодних бойових діях участі не брав, і взагалі він "СЗЧшник" (самовільно залишив частину). Також товариші по службі Тарасенка наполягають на тому, що після цієї "алкопригоди" його повинні не тільки покарати, а і позбавити статусу УБД.

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