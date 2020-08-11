Стало відомо, скільки бойовиків добровільно здалися СБУ з початку бойових дій на Донбасі
Про це повідомляє "РБК Украина".
Програма "Тебе чекають вдома" була введена в серпні 2015 року. Скориставшись нею, бойовики ОРДЛО могли здатися українській владі і отримати звільнення від кримінальної відповідальності.
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Так, за цією програмою в СБУ за п'ять років конфлікту прийшли з повинною 390 бойовиків.
Учасники групи, які працювали над концепцією перехідного правосуддя, створеної групою під керівництвом президента Володимира Зеленського ще рік тому, запевняють, що в цілому близько 95% населення, не зіткнутися з якимись негативними наслідками з боку держави через те, що вони, наприклад, сприяли окупаційному режиму або брали участь у референдумі, стояли на блокпостах, носили зброю і так далі.
Нагадаємо, що Глава делегації України в ТКГ Леонід Кравчук повідомив про готовність відвідати Донбас. За словами першого президента України, це стане можливим відразу після припинення вогню на фронті.
Крім того, він упевнений, що позиція жителів "ДНР" і "ЛНР" сильно відрізняється від думки ватажків невизнаних республік.
Також варто відзначити, що моніторингова місія ОБСЄ в Україні вперше за п'ять років не зареєструвала порушень режиму припинення вогню на Донбасі.
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