Військовослужбовця в Краматорську звинуватили у привласненні військового майна
Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі ДБР.
Як встановили слідчі, звинувачення висунули тимчасово виконуючому обов'язки заступника начальника одного з військових медичних установ.
"Молодший лейтенант, погрожуючи заходами дисциплінарного впливу, віддавав підлеглим незаконні накази отримувати зі складу військової частини продукти харчування для їдальні госпіталю в меншій кількості, ніж встановлено нормами", - йдеться в повідомленні.
Як уточнили в ДБР, крадене йшло на продаж в торгові заклади.
Відому співачку, яка не догодила Аллі Пугачовій, знайшли з пробитою головою: "Поруч знаходився..."
Стан Павлика після трагедії з сином нестабільний, молода дружина не стрималася: «Може посміхатися, навіть...»
Жителів області просять не їздити до Харкова, термінова заява: "Викликає тривогу..."
Чарівна дочка Пугачової приголомшила реакцією на заспаного Галкіна: "Коли підросте, буде…"
В ході обшуку у нього були виявлені та вилучені продукти, які імовірно належать військовому госпіталю.
У разі доведення провини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.
Раніше ми повідомляли, що українців обурило призначення командира 128-ї бригади Олега Христенка в Генштаб ЗСУ.
У мережі пригадали, що свого часу він втік з війни і кинув свою бригаду.
Нагадавши, "Росіяни скрипітимуть зубами": Україну вразило нове призначення.
Раніше Pliteka повідомляла, що бойовики активізували на Донбасі, тривожні дані розвідки: "противником були проведені...".
Також Politeka писала, що Зеленський нагородив орденом "За мужність" бійця, який кинув групу під час бою.