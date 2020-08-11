Як можна піти на таке?

Військовослужбовця в Краматорську звинуватили у привласненні військового майна



Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі ДБР.

Як встановили слідчі, звинувачення висунули тимчасово виконуючому обов'язки заступника начальника одного з військових медичних установ.

"Молодший лейтенант, погрожуючи заходами дисциплінарного впливу, віддавав підлеглим незаконні накази отримувати зі складу військової частини продукти харчування для їдальні госпіталю в меншій кількості, ніж встановлено нормами", - йдеться в повідомленні.

Як уточнили в ДБР, крадене йшло на продаж в торгові заклади.

В ході обшуку у нього були виявлені та вилучені продукти, які імовірно належать військовому госпіталю.

У разі доведення провини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.

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