В українській столиці 61-річний американець розправився з 34-річною жінкою за викликом, яка виявилася багатодітною матір'ю

Між уродженкою Одеської області та іноземцем виник конфлікт, в результаті якого він задушив її руками, передає Politeka.net з посиланням на інформації ГУ Нацполіції Києва.

Вбивство сталося в Печерському районі столиці. Американець на ім'я Майк викликав повію на квартиру, яку близько півроку знімав по вулиці Академіка Філатова. Розправившись з жінкою, Він сховав її труп за диваном.

Сутенер, який привіз жінку, не дочекавшись її, пішов на пошуки, проте на стук у квартирі ніхто не відповідав. Він спробував зламати замок, але нічого не вийшло.

Вранці сусід викликав співробітників поліції, після чого почув з-за дверей голос Майка. Той скаржився на погане самопочуття, говорив, що йому погано, і він задихається. Тоді на місце прибули рятувальники, які розкрили двері, а чоловіка забрала швидка.

Через годину господарі знайшли труп жінки, проте на той час іноземець втік з лікарні.

Підняті по тривозі правоохоронці оперативно затримали американця в аеропорту "Бориспіль", звідки той мав намір втекти з України.

Що стосується загиблої, то з'ясувалося, що у неї п'ятеро дітей. На її тілі виявленні синці і сліди побоїв.

Слідчі Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва слідчі готують затриманому повідомлення про підозру у вчиненні злочину, за який передбачено до 15 років позбавлення волі.

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