В Україні, після дуже сухої осені, безсніжної зими і ранньої весни неминучі зміни клімату

На жаль для України ці зміни негативно позначаться на існуванні окремих видів рослин і тварин, адже їхні життя у небезпеці. Таке попередження зробила голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко в інтерв'ю для видання Апостроф.

"Це дуже серйозно впливає на існування окремих видів рослин і тварин. Коли в цьому році була дуже тепла зима, то тварини, які повинні впадати в сплячку, залишалися активними-дуже багато таких тварин загинуло. Крім того, багато хто загинув через пожежу і так далі",- розповіла вона.

Крім того, ще одним наслідком зміни клімату є поява великої кількості мікробів хвороб, які не "перемерзли" взимку і розвиваються в суху погоду.

"Коли ми говоримо про масштабні лісові пожежі і потім підраховуємо збитки, то, можливо, варто ці кошти витратити на попередження - розчистити дороги, встановити системи відеоспостереження біля зони відчуження, здійснювати аеро-фото-відеозйомку тощо. Виходить, що комусь вигідніше відшкодовувати наслідки пожежі, ніж діяти на випередження. Ми також побачили відсутність належного обладнання, захисного одягу, техніки", - констатувала еколог.

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