Благодійний фонд «Карітас України» у вересні відкрив реєстрацію для вагітних і годуючих матерів у Кам'янській громаді. Жінки можуть отримати ваучер номіналом 2 120 гривень на ліки та медичні вироби.

Грошова допомога у Дніпропетровській області розширює коло отримувачів: благодійний фонд «Карітас України» відкрив реєстрацію для вагітних жінок і матерів, що годують грудьми, у Кам'янській громаді. Їм видаватимуть ваучери на придбання ліків і медичних виробів в аптеках.

Програма стартувала у вересні 2026 року та діє в Дніпропетровській області. Як повідомляє Новини.LIVE з посиланням на організаторів, номінал кожного ваучера становить 2 120 гривень.

Хто може отримати допомогу від Карітасу

Скористатися новою програмою підтримки можуть дві категорії жінок із Кам'янської громади Дніпропетровської області: вагітні та матері, які годують немовлят грудьми. «Відкрита реєстрація для вагітних жінок і мам, які годують грудьми. У межах допомоги можна отримати ваучер на ліки», — ідеться в повідомленні фонду.

Важлива умова: участь можуть узяти лише ті, хто має статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО), або жінки, офіційно зареєстровані в Кам'янській громаді.

Що передбачає підтримка

Окрім ваучера на 2 120 гривень, який можна витратити в аптеці на ліки та медичні вироби, учасниці програми отримають безоплатну консультацію з грудного вигодовування. Фахівці допоможуть розібратися з правильним прикладанням дитини, режимом годування, лактацією та іншими питаннями, що виникають у молодих матерів.

Як зареєструватися та які документи потрібні

Для реєстрації потрібно зібрати пакет документів:

рецепт лікаря у паперовому або роздрукованому електронному вигляді, виданий не більше ніж місяць тому;

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код (РНОКПП);

медичну карту вагітної;

свідоцтво про народження дитини;

документ, що підтверджує соціальну вразливість (за наявності).

Зареєструватися можна двома способами. Перший — обов'язковий попередній запис за телефоном 050 697 87 74: оператори приймають дзвінки з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 17:00. Другий — заповнити онлайн-форму реєстрації на сайті організації.

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