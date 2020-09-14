Курсантки, які серйозно постаждали через наїзд авто, за кермом якого був майор Збройних сил України, відмовились від компенсації

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Суспільне".

Як відомо, в результаті аварії за участю майора ЗСУ курсантки Української військово-медичної академії отримали важкі травми через те, що чоловік не зумів впоратися з керуванням і наїхав на них.

Родина майора пропонувала дівчатам грошову компенсацію, однак вони від неї відмовились.

Під час брифінгу на території Головного військового клінічного госпіталю вони заявили про відмову від компенсації і пояснили це тим, що знають про стан в сім'ї майора, адже у нього є онкохвора дружина і дитина.

"Його сім'я не повинна нести тягар", - заявила Олександра Гуй.

Вона також розповіла про зняття у неї некрозу, але будь-якої інформації про те, як будуть загоюватись рани, ніхто не дає. Також у дівчини поламані кістки, стоїть апарат зовнішньої фіксації, який також треба буде знімати, а потім ставити пластину та накладати шкіру.

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Ще одна постраждала курсантка, Тетяна Ніколаєва, теж поділилася своїми думками щодо події. Вона констатувала, що "сталося що сталося", нічого вже не повернути, тому необхідно жити з цим.

"Будемо людьми нового покоління - будемо кіборгами. Ось і все", - сказала вона.

Галина Нiколiн, яка є третьою постраждалою, зазначила, що вона задоволена діями прокурора, але незадоволена слідчим. За словами курсантки, він жодного разу не прийшов, щоб взяти свідчення. Також дівчина розповіла, що експертиза підтвердила справність авто майора.

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