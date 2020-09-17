На Донбасі збільшилася кількість населених пунктів, які знаходяться під контролем бойовиків

Село Заїченко Волноваського району Донецької області 16 вересня внесено Кабінетом Міністрів України до переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, передає "Інтерфакс-Україна".

Цим же рішенням Заїченко виключено з переліку населених пунктів, розташованих на території лінії зіткнення. Зазначається, що таке рішення ухвалено на прохання керівництва області.

За інформацією інформагентства, це село розташоване на півдні Донецької області. Російські найманці окупували його влітку 2014 року, проте на початку зими 2015 року українські військові знищили позиції бойовиків в околицях Заїченко.

Раніше ми розповідали про те, що бойовики стягнули до лінії розмежування на Донбасі важке озброєння. Зокрема, були помічені-танки, реактивні системи залпового вогню "Град", гаубиці "Гвоздика" і "Лягушка".

Виконуючи спостережний політ, безпілотний літальний апарат місії ОБСЄ зафіксував порушення домовленостей з боку російсько-окупаційних військ на території ОРДЛО.

Техніка бойовиків розміщена на території окупованих районів Донецької області за лініями відведення, але й за межами виділених місць зберігання.

У повідомленні штабу ООС йдеться, що російсько-окупаційні війська і надалі використовують підступну практику і готують нарощування озброєння і військової техніки. Цим вони в черговий раз демонструють небажання дотримуватися Мінських домовленостей і взяті на себе зобов'язання в рамках Тристоронньої контактної групи.

Нагадаємо, окупанти придумали, як не випускати "своїх" з Донбасу.

Як повідомляла Politeka, Прилєпін переклав відповідальність за злочини бойовиків на жителів Донбасу.

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