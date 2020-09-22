У Рівненській області п'яний депутат за кермом свого елітного автомобіля збив двох дівчат, які їхали на мотоциклі

В результаті зіткнення від численних травм на місці аварії померла 20-річна дівчина, яка була за кермом мотоцикла. Її 15-річна подружка також отримала безліч пошкоджень, але зуміла вижити. Зараз вона знаходиться в лікарні.

Про це йдеться у сюжеті ТСН (щоб подивитись відео доскрольте ло кінця сторінки).

Жителі села після аварії ледь не влаштували самосуд над депутатом сільради. Загиблій Валі було всього 20 років, ззаду сиділа її подружка - 15-річна Наталя. Мама Валі знаходиться в шоці.

За словами дівчини, водій з незрозумілих причин виїхав на зустрічну смугу руху і навіть не подумав гальмувати.

Навпаки - він почав збільшувати швидкість і при цьому посміхався.

"Ми їхали по дорозі, раптом нам на зустріч, на нашу смугу виїхав позашляховик. За кермом сидів чоловік. Він розсміявся і додав швидкості. Ми дали по гальмах і він влетів прямо на нас", - розповіла Наталія журналістам ТСН.

За кермом джипа був 59-річний житель сусіднього села, депутат сільради. За словами Наталії, від нього пахло алкоголем дуже сильно, він ледве міг ходити.

За словами односельців, депутат дуже впливова людина з грошима. Він постійно їздить п'яний і впевнений у своїй безкарності.

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